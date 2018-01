Manifestantes protestam por TV Digital Um grupo composto por jornalistas, professores universitários e estudantes de comunicação promove manifestação hoje, às 15 horas, na Praça XV, no centro do Rio, em defesa de um Sistema Brasileiro de TV Digital. A manifestação terá a forma de jogo ("Sistema Brasileiro de TV Digital x Helio Costa e Donos de TVs"), seguido de um ato-show. O evento marca uma série de atividades da Frente Nacional em Defesa de Um Sistema Brasileiro de TV Digital. O objetivo é chamar a atenção da sociedade e do poder público para a necessidade de se discutir mais a fundo a digitalização dos meios de comunicação no Brasil. O movimento é conhecido por defender a divulgação do relatório elaborado pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) sobre o sistema brasileiro de TV Digital e a realização de audiências e consultas públicas sobre o tema. Embora não admita publicamente, todos os indícios apontam para a escolha do padrão japonês de TV digital, que pode ser divulgada oficialmente já na próxima semana.