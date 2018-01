Manifestantes são detidos perto do prédio de Cabral Um grupo de sete manifestantes que participa nesta segunda-feira, 28, de um novo ato nas proximidades do prédio onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), no bairro do Leblon, zona sul da capital fluminense, foi detido por volta das 14 horas. O movimento, chamado de Ocupa Leblon, começou por volta de 6 horas e reunia nove homens e três mulheres até o meio-dia. De acordo com a Polícia Militar, eles foram conduzidos à 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) por porte de entorpecentes (maconha). As detenções foram divulgadas pelo perfil Black Bloc RJ no Facebook, onde eles pedem o auxílio de advogados.