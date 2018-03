Manifestantes tentam arrecadar R$ 20 mil para fiança

O Movimento Passe Livre (MPL), que organiza os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo, está arrecadando fundos pela internet para pagar a fiança de R$ 20 mil estabelecida para um dos manifestantes detidos na noite dessa terça-feira, 11. Ao menos 20 pessoas foram presas durante o protesto na Avenida Paulista e na Rua da Consolação. Até a manhã desta quarta-feira, dia 12, 13 manifestantes continuavam presos acusados de crime de dano, lesão corporal, desacato à autoridade e formação de quadrilha, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

"O governo de São Paulo acha que vai parar as manifestações com a repressão policial e cobrando fianças de R$ 20mil! Vamos mostrar que nossa solidariedade é maior que todas as celas! Liberdade aos(às) presas políticos(as) do Haddad e tarifa zero já!", diz o movimento na página em que faz a arrecadação. De acordo com a pasta, uma pessoa que responde por dano ao patrimônio público teve a fiança estabelecida em R$ 20 mil. Outros dois manifestantes presos em flagrante por picharem a lateral do prédio do Tribunal de Justiça e jogarem pedras nos policiais tiveram a fiança fixada em R$ 3 mil.

Até as 10h45, o grupo havia arrecado R$ 980 através do site Vakinha.com.br, o que equivale a quase 5% do montante necessário. O MPL também disponibilizou, em sua página no Facebook, dados de uma conta bancária para as doações.