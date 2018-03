Manifestantes tentam chegar a estádio de Brasília e são contidos

O protesto de mais de 1.000 pessoas parou o trânsito perto do Estádio Nacional Mané Garrincha, o mais caro construído para o Mundial, que começa em 16 dias.

Somando-se à tensão, índios se juntaram aos manifestantes do movimento dos trabalhadores sem-teto. O grupo reclama que a construção de estádios para a Copa do Mundo foi cara demais, fez os preços dos imóveis subirem e obrigou famílias de baixa renda a deixarem as suas casas.

O país ainda está terminando os estádios e sistemas de transporte urbano para o Mundial, em um clima de crescente revolta por parte de grupos que criticam os altos custos do evento em meio a problemas nos serviços públicos, como saúde, educação e transporte.

A Copa do Mundo serve agora como pano de fundo para uma variedade de causas. Motoristas de ônibus do Rio de Janeiro disseram nesta terça-feira que começariam uma greve de 24 horas à meia-noite, enquanto professores marcharam por uma importante via de São Paulo para pedir aumento.

ESTÁDIO FECHADO

Torcedores fizeram fila do lado de fora do estádio de Brasília para ver o troféu da Copa do Mundo, em turnê pelas 12 cidades-sede do torneio, mas o protesto obrigou as autoridades a cancelar a exibição do troféu e fechar o estádio.

O protesto em Brasília acontece quase uma semana depois de uma marcha pacífica liderada pelo mesmo grupo em São Paulo. Essas manifestações levam a temores de que mais protestos e até violência poderiam atrapalhar a Copa do Mundo, que será realizada de 12 de junho a 13 de julho.

Um porta-voz da polícia militar disse que o protesto desta terça-feira começou de forma pacífica e que a polícia estava tentando conter a marcha com gás lacrimogêneo e com bloqueios. Mas, se os manifestantes chegassem ao estádio, eles teriam de intervir, afirmou o porta-voz.

O estádio de Brasília, que vai sediar o jogo entre Brasil e Camarões na primeira fase, em 23 de junho, custou 1,4 bilhão de reais, mas esse número ainda pode subir, de acordo com o Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Cerca de 600.000 torcedores estrangeiros devem viajar ao Brasil para a Copa do Mundo.

(Reportagem de Anthony Boadle, e Caroline Stauffer)