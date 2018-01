Manifestantes tentam incendiar Câmara do Rio Manifestantes tentam na noite desta segunda-feira, 7, incendiar a Câmara do Rio. Eles lançaram coquetéis-molotov em direção às janelas e alguns desses artefatos provocaram fogo dentro do prédio, na lateral da Rua Evaristo da Veiga. Agências dos Bancos do Brasil (BB) e Itaú situadas na Avenida 13 de Maio foram depredadas. Os ativistas seguem depredando outros prédios da mesma avenida. Antes, os manifestantes haviam retirado a bandeira do Estado do Rio hasteada na fachada da mesma agência e substituído por um pano preto. Alguns ativistas também picharam a parede lateral da Câmara com frases como "Fora Paes", Fora Cabral" e "Cadê o Amarildo?".