Manifestantes vão às ruas em Fortaleza e Porto Algre

Eles desistiram, a princípio, de ir para a Arena Castelão, onde acontece neste momento o jogo entre Espanha e Nigéria, pela Copa das Confederações, devido o impedimento imposto pela Polícia. Com a interdição da Carlos Jereissati, quem precisa viajar agora pelo Pinto Martins está seguindo a pé levando as malas.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cerca de 200 pessoas iniciaram, há pouco, uma caminhada em protesto no Parque Farroupilha, conhecido como Redenção, um dos mais tradicionais da capital gaúcha. A manifestação é, especialmente, contra a PEC 37.

Um abaixo assinado também está sendo divulgado entre os participantes. Em paralelo, ocorre uma marcha de crianças, organizada por meio das redes sociais. Os pequenos estão auxiliando na confecção de cartazes.