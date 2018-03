Manifestantes voltam às ruas de Goiânia nesta 5ª Um grupo de 300 servidores públicos, segundo estimativa da Polícia Militar, protesta nesta quinta-feira, 27, no centro de Goiânia contra o parcelamento da data-base pelo governo estadual. Ainda está marcada para esta quinta mobilização de pequenos empresários na Praça do Trabalhador cobrando fiscalização da Prefeitura contra a concorrência desleal com ambulantes na região. Também há uma mobilização para esta tarde na Praça Universitária, ponto histórico de concentração de estudantes.