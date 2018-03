Manifesto entregue à Presidência diz 'não' à PEC 37 Entre as reivindicações contidas no documento entregue pelos manifestantes nesta quinta-feira, 20, ao número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, uma critica à PEC 37, proposta de emenda à Constituição que limita o poder de investigação criminal do Ministério Público, garantindo essa competência apenas à Polícia Federal e à Polícia Civil.