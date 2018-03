Mano Brown prega a paz em shows aguardado da Virada

"Estive na Virada nesta madrugada. Sou da rua, já vi muita coisa, mas vi muita covardia nas ruas do centro ontem (madrugada de sábado para domingo. Todo mundo fala da polícia, do sistema. Mas vi vários malucos se agredindo, se roubando, se desrespeitando. Vi uns malandros roubarem o Mizzuno de um moleque. E o moleque vai voltar para quebrada sem o tênis. Quanto custa um Mizzuno? 900 paus? Quem ganha 900 por mês aí?", perguntou. Neste momento algumas mãos se ergueram. "Quem não ganha nada aí?", replicou Brown, e desta vez um mar de braços se ergueu. Brown continuou seu discurso, e resumiu: "O rap precisa de gente de caráter, não de malandrão", antes de dar sequência à apresentação do grupo, ressoante como sempre em todas as camadas do público.