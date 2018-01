Mantega afirma que Minas está fabricando conversores de TV digital Durante entrevista ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo, na manhã desta terça-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que não sabe qual será o resultado do desempate em torno da polêmica gerada entre os ministros das Comunicações, Hélio Costa, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, com relação aos conversores de TV Digital. Furlan tem dito que só a Zona Franca de Manaus vai produzir os conversores com incentivo. Já o ministro Hélio Costa diz que o incentivo será para qualquer parte do País. "Quem está coordenando esse grupo é a ministra Dilma e eu não sei qual é o desempate", afirmou Mantega. "O fato é que já há fábricas desses conversores, por exemplo, em Minas Gerais", disse. "Eu prefiro não me meter nessa discussão e deixar que ela seja definida pelo presidente", concluiu. Entenda a polêmica A implantação da TV digital no Brasil tem oposto os ministros Furlan e Costa, desde que o ministro das Comunicações passou a se mostrar favorável ao enquadramento dos conversores de TV digital como bens de informática, o que possibilitariam sua fabricação, com incentivos, em qualquer região do País. Já Furlan defende que os conversores não deveriam ter este enquadramento, o que manteria sua montagem na Zona Franca de Manaus. Desde então, os dois têm trocado declarações por meio da imprensa.