Mantega: não há dúvida que economia está crescendo O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmou nesta quinta-feira, 5, que não há dúvidas que a economia está crescendo, com uma alta do PIB de 2,3% anualizada e com investimentos subindo de 6% a 7% em 2013. Ele admitiu, no entanto, que a economia cresce "talvez não na velocidade que gostaríamos", mas ressaltou o cenário de pleno emprego no Brasil. "Não acredito que as empresas contratem os trabalhadores para fazer jogos de futebol. Elas contratam porque precisam dos trabalhadores e porque a economia está caminhando, talvez não na velocidade que gostaríamos", disse. "Conseguir o pleno emprego é a melhor coisa que tem."