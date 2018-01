Mantenha seus discos limpos e evite sustos A sujeira mais comum que existe é o pior vilão contra os discos: as marcas de dedos. Além de sobrecarregar os aparelhos leitores, forçando-os a tentar ler as informações contidas no disco, essa sujeira acaba arruinando o disco com o passar dos meses se nada for feito. O mofo, que aparece quando o disco é armazenado de maneira errada, também pode ser letal se não for combatido. Com o tempo, substâncias secretadas pelo mofo podem decompor o plástico do disco – especialmente dos CDs, que têm sua camada gravada localizada logo abaixo do rótulo – e destruir para sempre as informações gravadas. Nesses casos, o melhor a fazer é limpar o disco. O primeiro passo é utilizar um pano macio, de microfibra de algodão, para a limpeza. Passe o pano delicadamente do centro para a borda externa. O pano também pode ser levemente umedecido com água. Se precisar de munição pesada para limpar, um pano umedecido com álcool líquido (nem pense em usar álcool gel!) na parte reflexiva do disco costuma resolver. Limpadores instantâneos, do tipo Veja, podem ser usados, desde que logo em seguida se passe um pano umedecido com água para retirar os resíduos da superfície do disco. Cuidado redobrado! Você também pode lavar seus discos. Primeiro, inspecione as bordas interna e externa. Se não existirem rachaduras, é seguro lavar o disco com detergente neutro. Esfregue cuidadosamente a superfície usando apenas a ponta do seu dedo. E depois, seque bem o disco, com o mesmo pano de microfibra. MITOS DISCOS NÃO PODEM SER MOLHADOS OU LIMPOS – Esse é um dos mitos mais nocivos, pois encoraja as pessoas a utilizar os discos sujos, o que invariavelmente causa a ruína do seu leitor de discos, seja ele instalado em um PC, tocador de DVD, videogame ou tocador de Blu-ray. Você não só pode como deve sempre limpar seus discos óticos.