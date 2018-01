Manual da Fuvest 2015 é liberado na internet

As provas serão realizadas em 32 municípios paulistas. As inscrições serão abertas no próximo dia 22 e se encerram em 8 de setembro. Devem ser feitas exclusivamente por meio do site www.fuvest.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 145 e pode ser paga em bancos ou pela internet até 9 de setembro. O sistema da Fuvest, ao final da inscrição, vai gerar o boleto para o pagamento.

Quem pretende pedir redução ou isenção da taxa deverá fazê-lo até o dia 11 de agosto, desde que atenda ao Regulamento da Superintendência de Assistência Social da USP, nos termos do Informe nº 02/2015, de 16/06/2014. O informe poderá ser consultado no site www.fuvest.br. A primeira fase do vestibular está marcada para o dia 30 de novembro.