Manual ensina a identificar bovinos A Fort Dodge e o Grupo Etco acabam de lançar o 4º Guia de Boas Práticas de Manejo, cujo tema é a identificação de bovinos. O professor Mateus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal (SP), participou da elaboração do guia, que aborda todos os passos do manejo, com menor risco de acidentes, economia de tempo e sem aumento de custos. O manual está disponível no site www.grupoetco.org.br.