Manuscritos antigos indianos são disponibilizados na web Um milhão dos antigos manuscritos da Índia estão acessíveis em um banco de dados na internet inaugurado nesta quarta-feira, 14, pela ministra da Cultura do país, Ambika Soni, que lamentou que o indiano "moderno" tenha começado a olhar seu passado com "desdém ou indiferença". Soni pediu a ONGs, estudiosos e ao povo em geral que "contribuíssem para expandir a mensagem do valor e riqueza que os manuscritos antigos têm para a sociedade do conhecimento", segundo um comunicado do Ministério do Turismo e Cultura. O banco de dados online em inglês e em hindi pretende tornar mais acessíveis os pilares do saber e da cultura indianos e constitui um recorde mundial, segundo Soni, que assegurou que a Índia é o país do mundo que possui mais manuscritos antigos - cinco milhões no total. Além do lançamento do Banco de Dados Nacional de Manuscritos, 45 destes antigos documentos foram proclamados nesta quarta "tesouros da Índia", uma lista de obras de referência na cultura indiana que, em diferentes momentos da história, representaram uma ruptura nos sistemas de conhecimento. Esses 45 manuscritos contarão com medidas especiais de proteção, como a dotação de infra-estruturas especiais para sua correta conservação e sua a transcrição e digitalização.