Manuscritos da Magna Carta serão reunidos pela primeira vez na Inglaterra

Estabelecendo pela primeira vez que ninguém, nem mesmo o monarca, está acima da lei, a carta era inicialmente um tratado de paz entre o rei John e os barões rebelados e foi firmada na cidade de Runnymede, em Surrey, na Inglaterra.

John enfrentou a revolta dos barões por conta de seus altos impostos e por se recusar a ouvir suas queixas. Os barões renegaram seus juramentos de obediência ao rei e capturaram Londres.

Forçado a negociar, John assinou a Magna Carta (Grande Carta), que concedeu a todos os homens livres o direito à justiça e a um julgamento justo. Na verdade, o tratado não manteve a paz, mas sobreviveu como símbolo do império da lei e assentou os fundamentos para a monarquia constitucional britânica.

À época, o rei John fez seus escriturários copiarem vários manuscritos para distribuição. Só quatro foram preservados. Dois são mantidos na Biblioteca Britânica, um na Catedral de Lincoln, no leste inglês, e outro na Catedral de Salisbury, no sudoeste do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As três instituições estão realizando um sorteio para permitir que 1.215 pessoas vejam as quatro cópias juntas na Biblioteca Britânica durante um único dia, 3 de fevereiro do ano que vem. Depois da visitação, as duas outras cópias retornarão às catedrais.

O sorteio começou nesta terça-feira e termina em 31 de outubro. Mais informações estão disponíveis no site www.bl.uk/magna-carta.

A Biblioteca Britânica e as duas catedrais farão exibições da Magna Carta no ano que vem em comemoração à data.