Manutenção da liderança da Vivo é positiva para a Portugal Tel A manutenção da liderança da Vivo no mercado brasileiro de telefonia móvel é positiva para a sua acionista Portugal Telecom, na avaliação de analistas do BPI e do Espírito Santo Research (ESR). Na quinta-feira, o órgão regulador brasileiro das telecomunicações (Anatel) divulgou que, no mês de junho, o mercado brasileiro de celular cresceu 25 por cento, para 133,2 milhões de usuários, e que a Vivo adicionou 675 mil novos clientes, com uma participação de 25,9 por cento dos novos assinantes. A fatia de mercado total da Vivo, cujo controle é dividido entre a Portugal Telecom e a Telefónica, ficou em 30,36 por cento em junho, ligeiramente inferior ante os 30,45 por cento que ela detinha em maio. "O impacto é positivo já que o mercado de telefonia móvel brasileiro continua a crescer a um ritmo incrível (25 por cento), dado o elevado nível de penetração (69,52 por cento) e porque a Vivo conseguiu manter a sua fatia de mercado no mesmo nível", disse o BPI. "Ligeiramente positivo para a Portugal Telecom... apesar da redução na cota de mercado em relação a maio, a Vivo conseguiu aumentar a sua liderança em relação à TIM ", afirmou o Espírito Santo Research. O BPI ressalta que a Vivo representa 34 por cento do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) previsto para a Portugal Telecom em 2008. (Por Sergio Gonçalves)