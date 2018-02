Manutenção deixa 16 bairros de SP sem água Moradores de 16 bairros localizados nas regiões oeste, sudoeste e central da cidade de São Paulo terão o fornecimento de água cortado no sábado, entre as 9h e 13h30, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizem manutenção na Estação Elevatória de Água do Jardim América. O número de pessoas afetadas e a previsão de restabelecimento total do sistema não foram divulgados pela Sabesp.