Manutenção deixa Embu-Guaçu sem água Todos os bairros de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, além do bairro Santo Antonio, em Embu, na Grande São Paulo, sofrerão corte no abastecimento hoje, 27, entre as 7 e 17 horas, com retorno restabelecido por completo na madrugada de amanhã.