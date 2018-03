Manutenção em estação da Sabesp afeta bairros em SP Pelo menos 13 bairros terão o abastecimento de água interrompido, num período mínimo de seis horas nesta segunda-feira, na zona sul da capital paulista para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possa realizar serviço de manutenção na estação elevatória de água da Vila Mariana. A interrupção começará às 7h e o sistema só será religado às 13h. Os bairros afetados são: Vila Mariana, Vila Clementino, Mirandópolis, Aclimação, Vila Afonso Celso, Jardim Aurélia, Conjunto dos Bancários, Chácara Klabin, Saúde, Liberdade, Morro da Aclimação, Moema e Paraíso. A Sabesp pede aos moradores destas regiões que usem a água dos reservatórios residenciais racionalmente para que nenhum dos imóveis fique sem água antes do restabelecimento do serviço. As casas localizadas na regiões mais altas serão as mais afetadas e terão de esperar por um tempo maior.