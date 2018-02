Manutenção vai deixar Guarulhos sem água por 10h

De acordo com a Sabesp, durante a execução dos serviços ficará interrompida a entrada de água para Guarulhos por meio do Reservatório Angélica, que é operado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município (o reservatório Angélica recebe água do Sistema Alto Tietê, por meio do reservatório de São Miguel Paulista). Como o abastecimento na região é feito pelo sistema preestabelecido de um dia com água para um dia sem água, dividido em dois blocos de rodízio, o Saae de Guarulhos solicita aos moradores das áreas citadas que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais.

Na terça-feira, o fornecimento para os bairros pertencentes ao bloco 1 será interrompido às 18 horas (pelo sistema preestabelecido na região, esse bloco deveria receber água até as 22 horas). Já nos bairros do bloco 2, o início do abastecimento será às 4 horas de quarta-feira (pelo sistema preestabelecido na região, deveria ser iniciado às 22 horas de terça-feira).

As áreas de Guarulhos que serão afetadas pela manutenção da Sabesp são: Conjunto Marcos Freire, Jardim Maria Alice, Jardim Alice, Jardim Arujá, Vila Pires, Jardim Bela Vista, Jardim Brasil, Jardim Dona Luiza, Cidade Tupinambá, Jardim dos Olivas, Jardim dos Pimentas, Jardim Leblon, Jardim Maria do Carmo, Jardim Mediterrâneo, Vila Real, Jardim Paulista, Parque dos Pinheiros, Sítio São Francisco, Parque Jandaia, Parque Maria Helena, Vila Maria de Lourdes, Recanto do Sol e Parque São Miguel.

A interrupção também ocorrerá nos bairros Jardim Nova Alice, Jardim Nova Canaã, Jardim Normandia, Jardim Jacy, Jardim Centenário, Jardim Santa Maria, Granja Eliana, Jardim Angélica 1, Jardim Angélica 2, Jardim Ansalca, Jardim Carvalho, Jardim Ferrão, Jardim Maria Dirce, Jardim Nova Cidade, Jardim Rodolpho, Jardim Silvestre, Cidade Parque Alvorada, Cidade Parque Brasília, Parque das Nações, Parque Industrial Harami, Parque Jurema, Parque Stella, Jardim Albertina, Vila Branca, Vila Dinamarca, Vila Paraíso, Vila São Gabriel e Jardim São Gabriel.