Mapas do mundo inteiro na sua telinha

Ao contrário do que muita gente acredita, não é preciso ter um celular magnífico como o iPhone ou smartphones de última geração para usar programas com mapas que encontram endereços e traçam rotas. Claro que, quanto maior a tela do telefone, melhor é a visualização, mas telinhas menores também dão conta do recado. O principal programa – e o mais completo e fácil de usar – é o Google Maps. Para baixá-lo no seu telefone entre na página do Google (www.google.com) pelo aparelho e clique no link "Mais". Na página seguinte clique em "Mapas (Download)". O software é pequeno, tem 309 kilobytes (KB) e não ocupa tanto espaço na memória. Se você não quiser instalar nada, então é só clicar em outro link, o "Mapas", sem o ‘download’ entre parênteses. Em seguida você digita o tipo de serviço e o local que está procurando. Por exemplo, para encontrar restaurantes japoneses, digite "Japonês" ou "Sushi" e "Avenida Paulista". Ele vai caçar restaurantes perto da Avenida. No site do Google também há um link com o nome "Caminhos". Nele, você consegue traçar rotas, digitando o endereço do origem e destino. O publicitário Kauê Cury tem se beneficiado do mapa móvel. "Uso principalmente quando estou perdido. Vou viajar para a França agora e nem precisarei levar mapas. Só o celular", diz. Kauê, porém, não usa o Google Maps. Seu celular, que também tem GPS, já veio com um programa parecido. Já Francis Palmgren, corretor financeiro, integrou o Google Maps ao navegador GPS do carro. "Procuro pelo nome o endereço de onde quero ir e depois jogo no GPS para me guiar até lá. Uso principalmente quando saio à noite", explica. OUTRAS OPÇÕES Além do Google Maps, existem outros programinhas de mapas. O principal é o Apontador. Para baixá-lo, primeiro entre pelo computador no site www.apontador.com/gsm/. Você precisa fazer um cadastro e receberá um link para o download. O programa funciona para procurar endereços, traçar rotas e ver mapas. Só não dá para localizar serviços pelo nome, como restaurantes. Outro problema é que, ao contrário do site que você acessa pelo PC, o programa do celular é pago. Você precisa comprar créditos para usá-lo, que custam de R$ 14,90 (dez créditos) a R$ 114,90 (cem créditos). Cada vez que você abre um mapa, um crédito é consumido. Ao baixar o programa você ganha 20 para testá-lo. Há uma opção gratuita para consultar o Apontador no celular: o site wap.apontador.com.br. No teste do Link, a página não organizou direito os links e foi difícil encontrar a opção para procurar endereço. Mas, ao entrar no Apontador pelo portal Hands, o site funcionou sem problemas. Outro serviço online é o site móvel do Maplink (wap.maplink.com.br). Ele é mais direto. Aparecem de cara as ferramentas para traçar rotas ou localizar endereços. A desvantagem do site é que o mapa é carregado em uma imagem fixa, ou seja, não dá para aumentar ou diminuir o zoom, nem mesmo arrastar o mapa para ver os arredores do endereço buscado. A última opção é usar o programa U.find (veja texto na página anterior), que também tem ferramenta para buscar endereços e rotas. É possível alterar o zoom, mas o mapa tem um limite de movimentação na tela. Após o limite, o programa precisa carregar a página outra vez para mostrar a região seguinte. OPERADORAS As operadoras já começaram a dar atenção aos serviços de localização. As ferramentas são mais fáceis e mais completas. É possível encontrar bombeiros, delegacias de polícias, agências bancárias, além de traçar rotas e mostrar mapas, tudo bem organizado. A grande desvantagem é que os serviços são pagos e não custam barato. A Vivo tem um serviço chamado Co-piloto e funciona com celulares BlackBerry com GPS. A mensalidade é de R$ 17,99. No portal WAP da operadora também é possível consultar horários de vôos e buscar vagas de emprego. A Tim também tem o navegador dos celulares BlackBerry. A mensalidade custa R$ 19,90. No portal WAP há ainda um serviço de consulta à lista telefônica. A informação é enviada por mensagem de texto e custa R$ 0,31 por consulta. A Claro tem um programa de navegação que pode ser usado em celulares com ou sem GPS. Custa R$ 6,90 para usar por um dia e R$ 32,90, por um mês. O portal WAP ainda traz previsão do tempo, horóscopo e programação de cinema.