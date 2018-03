Maquiadora brasileira é encontrada morta na Austrália

De acordo com Luís Fernando Batista, irmão de Denise, o marido contou que o casal tinha ido à praia com o filho e, ao retornar, ela jantou e subiu com o menino para o quarto. Naquela noite, o casal dormiu em quartos separados e, de manhã, ao entrar o quarto da mulher, o marido a teria encontrado já morta, segurando o filho nos braços. A criança estava acordada. A família já decidiu que o corpo da jovem será cremado na cidade de Melbourne. A decisão foi tomada em razão do custo para trazer o corpo para o Brasil.

Segundo Luís Fernando, o translado custaria cerca de R$ 90 mil e o governo brasileiro não ajudaria a bancar a despesa. O Itamaraty informou que está dando apoio a família, mas as leis brasileiras não preveem ajuda financeira nesses casos. Denise nasceu em Jundiaí e se mudou para Londres em 2004, formando-se maquiadora profissional numa escola inglesa renomada. Durante a carreira, participou de eventos de moda importantes, como o London Fashion Week, e maquiou personalidades como a top Kate Moss. Em 2011, conheceu o marido e se mudou para a Austrália, onde o casal teve um filho.