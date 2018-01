Máquina usa a tecnologia das redes download ilegal Curiosamente a Fun Station usa a mesma tecnologia das redes de troca de arquivos pelas quais é baixada ilegalmente a maioria das músicas digitais. É o chamado peer-to-peer (P2P). Pelo sistema dos programas de download, os arquivos são compartilhados entre os milhões de computadores conectados à internet. É assim que cada terminal da Fun Station consegue manter atualizado o seu catálogo de músicas. Armando, o criador de todo o projeto, explica que quando uma pessoa tenta comprar uma música que não está gravada na memória a máquina procura pelo arquivo em outras estações e no servidor central. A música é dividida em pequenos pedaços. E assim cada máquina da rede envia algumas dessas partes do arquivo para a Fun Station que "pediu" a música. Isso torna o download muito mais rápido. As principais músicas já ficam gravadas no disco rígido da Fun Station. Segundo Armando, para ter um catálogo variado de artistas, cada máquina deverá ter uma memória de 1 terabyte (1.000 GB). É como se você tivesse mais de seis iPods de 160GB cheios de bandas e canções diferentes. A Fun Station também tem um sistema inteligente. As músicas que não são compradas são excluídas da memória. "Desse jeito a gente consegue ver quais bandas vendem mais em cada máquina. Dá para saber o que as pessoas ouvem em determinados bairros", diz Bruno de Marchi Filho. Só que para fazer isso, a máquina precisa estar em um lugar da cidade com conexão à web. A maioria delas deve ser instalada em regiões com internet banda larga, senão a Fun Station vai usar a rede de celular para se conectar. F.S.