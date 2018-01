Máquinas do Metrô agora aceitam cartão-alimentação

A partir desta semana, os milhares de usuários do cartão Smart VR Refeição também podem utilizar seu benefício em vending machines localizadas nas estações do metrô da cidade. Duas das máquinas, que aceitam o cartão como forma de pagamento, estão localizadas na estação Paraíso, e a terceira está no Metrô Clínicas. A previsão é de que, nos próximos meses, mais 50 vending machines sejam instaladas nas 25 principais estações de metrô da cidade. "As próximas estações que vão receber máquinas, ainda em agosto, são Ana Rosa, Luz, Sé e Anhangabaú", afirma o diretor de negócios do Grupo VR, Carlos César Coutinho. As máquinas oferecem alimentos e bebidas. Para realizar a compra. Para comprar com o cartão, o usuário não precisa de moedas ou dinheiro trocado. Basta inserir o cartão na leitora da máquina, escolher o produto e digitar a senha, que o valor é debitado automaticamente.