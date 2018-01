Maradona renova contrato com TV venezuelana e atuará em filme

O ex-jogador da equipe argentina também vai estrelar um filme elaborado pela Telesur com imagens inéditas do programa que fez com o jornalista uruguaio Victor Hugo Morales para o Mundial, disse a diretora de programação de notícias da Telesur, Adriana Orejuela, em comunicado.

Maradona visitou a Venezuela na semana passada e participou de uma cerimônia oficial do presidente Nicolas Maduro, herdeiro da revolução socialista do falecido líder Hugo Chávez, a quem o ex-jogador considerava um amigo.

O craque atuou no Boca Juniors da Argentina, no Barcelona e Napoli. Com a equipe argentina, ganhou a Copa do Mundo de 1986, no México.

Antes de se tornar um comentarista da Telesur, Maradona teve uma carreira de treinador irregular e estreou na televisão no Canal 13 da Argentina.

A Telesur, um canal regional com sede em Caracas, disse que em sua última visita à Venezuela, Maradona conversou com o presidente Maduro sobre o filme que será lançado "em breve".

(Reportagem de Corina Pons)