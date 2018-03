Maranhão concentra o maior nº de escolas improvisadas O caso da capital paulista não é isolado. A adequação da infraestrutura escolar ainda é um desafio do Brasil, que passou por um grande esforço para universalizar o acesso à educação. Segundo levantamento feito pela Meritt, empresa de informação educacional, há 10.838 escolas no País instaladas de modo improvisado. São unidades que funcionam em barracões, paióis, galpões, igrejas e na casa de professores - mas não em um prédio escolar. As informações são do Censo Escolar de 2011.