Marca de absorventes íntimos faz recall de produtos

A fabricante informou ao MJ que o defeito constatado é que "o aplicador do absorvente pode apresentar as pétalas da sua extremidade abertas", o que pode causar "desconforto ou dor às consumidoras durante a aplicação". O ministério destaca que o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita. Se houver dificuldade na reposição, a recomendação é procurar um dos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Aviso disponível na página da Kimberly-Clark na internet informa que as consumidoras que tiverem os absorventes com aplicador, fabricados entre janeiro de 2011 a março de 2013 e verificarem que a extremidade do aplicador está com as pétalas abertas, devem suspender a sua utilização. Nesse caso, orientação é ligar para o telefone 0800-7095599, das 8 horas às 18 horas, de segunda à sexta-feira, ou entrar em contato por meio do website (www.kimberlyclark.com.br).