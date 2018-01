Marca de relógios TAG Heuer vai lançar linha de celulares

A fabricante suíça de relógios TAG Heuer anunciou nesta segunda-feira, 26, que licenciou a marca para a empresa de design francesa Modelabs desenvolver um modelo de celular de luxo. "O lançamento do primeiro celular da TAG Heuer está previsto para o segundo semestre de 2008", disse a companhia em um comunicado oficial. Empresas da indústria do luxo, que antigamente aplicaram suas marcas em roupas e mochilas, se voltaram neste ano aos telefones celulares. Prada e Armani também anunciaram recentemente seus aparelhos, produzidos por, respectivamente, LG e Samsung. O presidente da TAG Heuer, Christophe Babin, afirmou em nota que o lançamento da linha de óculos, em 2002, os convenceu do potencial do mercado. A marca ficou popular principalmente pelos anúncios de pilotos da Fórmula 1, como Kimi Raikkonen, atores como Brad Pitt e o jogador de golfe Tiger Woods. "O sucesso da linha, atualmente líder no mercado de óculos de luxo, confirmou o potencial da TAG Heuer como marca contemporânea, tecnológica e de produtos atemporais, como celulares de luxo", afirmou o CEO.