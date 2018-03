Marcado depoimento do caseiro do caso Grazielly A Justiça de Bertioga, na Baixada Santista (SP), agendou para 9 de dezembro, às 14 horas, o novo depoimento do caseiro Erivaldo Francisco de Moura, um dos quatro indiciados pela morte da menina Grazielly Almeida Lames, de 3 anos, atingida por uma motoaquática no carnaval de 2012, na Praia de Guaratuba. Pela primeira vez como réu no caso, Moura compareceu ao Fórum de Bertioga na tarde desta terça-feira, 20, mas não foi ouvido. Apenas a mãe de Grazielly, Cirleide Rodrigues de Lames, prestou depoimento. Cirleide deixou o local, após se sentir mal.