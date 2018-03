Marcelo Déda segue internado na UTI do Sírio-Libanês O governador de Sergipe, Marcelo Déda, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, não há previsão de divulgação neste domingo de um novo boletim médico sobre o estado de saúde do governador sergipano, que luta contra um câncer gastrointestinal.