Marcha do MST chega a Jordanésia

A manifestação tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades públicas para a necessidade de realização da reforma agrária e protesta também contra a exploração da classe trabalhadora, o aumento do desemprego como efeito da crise econômica mundial e a criminalização da luta social.

De acordo com a membro da coordenação nacional do MST Kelli Mafort, o percurso de 21 quilômetros entre Jundiaí, onde ficaram alojados de sexta para sábado e de onde saíram às 6 horas deste sábado, até Jordanésia, foi executado com tranquilidade. "A programação ao chegar no alojamento é descanso, atividades culturais, orientação e organização do próximo dia da marcha", afirmou.

Na última quinta-feira, uma integrante do movimento morreu atropelada por um caminhão, no quilômetro 79 da via sul da Rodovia Anhanguera. A marcha recebeu o nome da vítima do acidente, Maria Cícera Neves. Aproximadamente cem crianças acompanham a manifestação e se deslocam em ônibus entre um ponto de descanso e outro. A previsão de chegada da marcha a São Paulo é para esta segunda-feira.