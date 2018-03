Marcha em Fortaleza reúne cerca de 50 pessoas

Com cartazes, faixas e bandeiras com as cores do Brasil, os manifestantes da Marcha da Família gritavam palavras de ordem como "Fora PT!" e "Fora comunista!". O coronel reformado do Corpo de Bombeiros, Davi Azim, disse que resolveu protestar porque está indignado com a corrupção. Ele defende uma intervenção das Forças Armadas, a convocação de eleições para 90 dias, mas reconheceu a baixa adesão dos fortalezenses. "Muito abaixo do combinado", comentou.

Os noivos Rafael Sampaio, de 29 anos, e Lourdes Souza, 27 anos, estavam entre os manifestantes da Marcha da Família. Rafael disse que protestava contra o aparelhamento do Estado. "Nós defendemos que as instituições democráticas republicanas sejam reestabelecidas. Se o Estado controla tudo, quem vai controlar o Estado?", questionou.

No grupo da Marcha Antifascista, jovens vestindo preto, muitos deles mascarados, saíram pelas ruas do com faixas contra a Copa.