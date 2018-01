Marcha histórica de Gandhi é reencenada no Second Life

Em 1930, Mahatma Gandhi, então líder da luta pela independência da Índia do domínio imposto pela Inglaterra, caminhou quase 400 quilômetros num ato que mais tarde ficou conhecido como a Marcha do Sal. A caminhada foi um protesto contra a proibição da extração de sal imposta pelos ingleses ao povo indiano. Inspirado no líder pacifista, o artista multimídia e professor de arte da Universidade de Nevada, Estados Unidos, Joseph DeLappe decidiu repetir a marcha no Second Life (SL) 78 anos depois. Mas, em vez de simplesmente cruzar o mundo virtual guiando seu avatar por meio do teclado do computador, DeLappe literalmente caminha pelas estradas digitais. Para comandar sua versão virtual de Gandhi, o artista adaptou uma esteira de ginástica e a conectou a um notebook MacBook Pro com acesso ao metaverso. Graças às adaptações, os passos dados por DeLappe são reproduzidos no SL pelo seu avatar. Antes de iniciar a caminhada, DeLappe ficou conhecido na internet por conduzir um protesto virtual contra a guerra no Iraque no qual escrevia o nome de soldados norte-americanos mortos na sala de bate-papo do jogo America’s Army. O jogo de combate online foi criado pelo exército dos Estados Unidos e é usado como ferramenta para recrutar jovens. A jornada começou no último dia 12 e irá até 6 de abril com apenas três dias de repouso. Durante esse período, DeLappe poderá ser acompanhado pelos residentes do metaverso e por aqueles que visitarem, na vida real, a galeria de arte e tecnologia Eyebeam, em Nova York. O artista também mantém um blog no qual narra cada etapa de sua jornada pelo metaverso. A página pode ser lida no endereço http://saltmarchsecondlife.wordpress.com/. A seguir, confira a entrevista exclusiva concedida pelo artista ao estadao.com.br estadao.com.br - Qual são as suas intenções ao reproduzir no Second Life a caminhada de Gandhi, conhecida como a Marcha do Sal? Joseph DeLappe - A encenação é uma performance de arte conceitual. Na verdade, é sobre a própria iniciativa. Como disse Louis Fischer, biógrafo de Gandhi, "a grandeza está em fazer o que todos poderiam, mas não fizeram". O projeto é um tributo a Gandhi, à sua vida, ao seu trabalho e à sua dedicação à paz, à justiça e à igualdade. Eu também estou refazendo a marcha em uma esteira - assim, estou caminhando fisicamente os quase 400 quilômetros pelos 26 dias da marcha original. Isso representa comprometimento com a ação, mas com um toque de ironia - eu vou caminhar por uma longa distância, mas, não estou indo, literalmente, a lugar algum. Meu objetivo é chamar a atenção das pessoas para o legado de Gandhi e questionar, por meio das minhas ações, o papel dos mundos virtuais. estadao.com.br - Quanto tempo o senhor gastou na preparação técnica desse projeto? DeLappe - Estou trabalhando nesse projeto desde janeiro, quando comecei uma residência de seis meses na Eyebeam Arte e Teconologia, em Nova York. Eu também levei algum tempo para converter uma esteira Nordic Track Walkfit ao controle eletrônico dos meus movimentos no Second Life e para construir uma mesa especial para meu computador, teclado e mouse. estadao.com.br - Quais foram as etapas de preparação física? DeLappe - Quanto à preparação física, caminho pelo menos 8 quilômetros diariamente entre meu apartamento e a galeria de arte. Às vezes, eu também vou ao trabalho de bicicleta. Pratico ciclismo de estrada há vários anos e o exercício constante me deixou fisicamente preparado para esse desafio. Apesar de usarmos músculos diferentes para caminhar, quando estamos bem condicionados precisamos apenas da primeira semana de caminhada para nos sentirmos confortáveis fisicamente. estadao.com.br - Como os residentes do Second Life reagem à sua marcha? DeLappe - A maioria das reações é bastante positiva. Eu fiz muitos amigos e criei um grupo chamado "Gandhi's Salt Marchers". Só duas pessoas foram hostis comigo. A maioria das pessoas é receptiva e muitas ficam fascinadas com a idéia da caminhada. estadao.com.br - Como é a rota da caminhada virtual e o relacionamento com quem está pelo caminho? DeLappe - Por enquanto, minha rota no metaverso é quase uma circunavegação das mainlands. Minha intenção é dizer olá às pessoas e contar a elas o que estou fazendo. Então, eu ofereço a elas uma cópia da minha bengala virtual, que trás uma nota sobre o projeto e endereço do meu blog. O projeto é muito sobre interagir com os outros no SL. Eu também convido as pessoas para caminharem comigo. Desde que comecei, tenho a companhia de pelo menos uma dúzia de residentes, o que é muito divertido. 