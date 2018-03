Marchas e invasões marcam Abril Vermelho no Pará

A invasão, segundo o MST, foi um protesto contra decisão da Justiça de manter presos 12 integrantes do movimento por porte de armas de fogo e formação de quadrilha. Eles são acusados de assaltar, dez dias atrás, motoristas que trafegavam pela rodovia PA-150. "O que está havendo é uma criminalização dos movimentos sociais que lutam pela realização da reforma agrária", argumenta o coordenador estadual do MST, Ulisses Manaças. Para ele, a impunidade dos matadores de sem-terra também contribui para o aumento da violência no campo.

Com números levantados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) nas mãos, Manaças observa que 1.493 lavradores foram mortos entre 1985 e 2007, mas somente 71 pistoleiros foram condenados e 49, absolvidos. Outros 19 mandantes de crimes foram condenados, embora nenhum deles esteja na cadeia, segundo o levantamento. De acordo com o líder do MST, isso representa a "consagração da impunidade". Sobre a morte de 19 sem terra, que nesta sexta-feira completa 13 anos, ele lamenta que ninguém esteja preso.

O movimento planeja fazer manifestação amanhã na porta do Tribunal de Justiça, cobrando a prisão do coronel Mário Pantoja e do major José Maria Oliveira, que, na época da morte dos agricultores, eram comandantes dos batalhões da Polícia Militar de Marabá e Parauapebas. Pantoja foi condenado a 228 anos e Oliveira, a 154. Outros 134 soldados, cabos, sargentos e tenentes foram absolvidos.

Governo Lula

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O líder do MST se diz decepcionado com a reforma agrária do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula se aproxima do final do segundo mandato, mas só cumpriu 29,6% da meta de assentamentos", acusa Manaças. O plano do governo federal, segundo ele, estabeleceu o assentamento de 550 mil famílias, porém só conseguiu dar terra para 163 mil. O governo diz que os números do MST estão "equivocados", mas não informou quantas famílias foram até agora assentadas.