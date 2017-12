Márcio Victor sai direto do hospital para a avenida em Salvador

Ao longo do percurso, ele vai contou com o apoio do cantor Léo Santana, ex-Parangolé, que havia sido convidado de última hora pelo bloco para substituí-lo. Léo teve de viajar as pressas de Minas Gerais, onde havia feito um show na noite anterior, para Salvador, para estar no desfile.

"Sou brasileiro, não desisto nunca", brincou Márcio Victor, em cima do trio, pouco antes de cair no choro ao perceber a reação dos foliões ao começo da música Firme e Forte (Chuá, Chuá). "É isso aí, vamos pular", vibrou o cantor. Em seguida, o vocalista puxou o hit Xenhenhém, uma das favoritas a receber o título de música do carnaval este ano - é dele, também, a música da folia de 2014, Lepo Lepo.

Cirurgia

Márcio Victor havia sido internado com dores abdominais na tarde de sábado, no Hospital Aliança, e foi submetido, à noite, a uma cirurgia de emergência para a retirada do apêndice. Pouco invasiva, a intervenção permitiu a rápida recuperação do artista, segundo a equipe médica que o atendeu. A agenda do cantor até o fim da folia, que prevê mais dois desfiles em trios e dois shows em camarotes até a terça-feira, ainda não foi confirmada por sua assessoria.