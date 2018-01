Marcos da ficção-científica cyberpunk pré Matrix Neuromancer (1984) - O primeiro livro de William Gibson lançou o gênero cyberpunk, em que a ficção científica passava a habitar o universo binário. Título faz parte da trilogia Sprawl, já lançada no Brasil Ronin (1983) - A minissérie em quadrinhos de Frank Miller cruzava o Japão medieval com um futuro à margem da destruição, em que um computador sintonizava a alma de um samurai. Blade Runner (1982) - Inaugurou o conceito de futuro apocalíptico em uma sociedade com computadores em rede e seres cibernéticos Max Headroom (1987) - O seriado dos anos 80 funcionava como uma paródia de programa de TV do futuro, em que seu protagonista conduzia a apresentação diretamente do ciberespaço Snow Crash (1992) - O livro de Neal Stephenson foi considerado um dos 100 melhores livros do século pela revista Time, inaugurou a ficção científica dos anos 90 e saiu no Brasil em 2008, batizado de Nevasca Tron (1982) - No mesmo ano de Blade Runner, esse filme da Disney colocava um programador de computador dentro da rede de dados graças à computação gráfica marcante. O filme terá uma continuação, com trilha sonora do Daft Punk Jogos de Guerra (1983) - Segundo filme de Matthew Broderick, conta a história de um hacker adolescente que, brincando, entra no sistema de segurança dos EUA. Baseado numa história real, foi o primeiro filme a abordar hackers no cinema Matrix (1999) - O filme dos irmãos Wachowski consolidou todo o universo digital previsto desde Neuromancer em um filme de ação com referências filosóficas, marciais, orientais e cinematográficas, sucesso de bilheteria Ghost in the Shell (1989) - O mangá de Mamoru Oshii contava duas histórias – a de uma androide em busca da própria alma e a de um vírus de computador em busca de um corpo. Foi transformado em anime em 1991, quando tornou-se cult Hackers (1995) - Primeiro filme comercial a tratar hackers com conhecimento de causa, Hackers preparou o público para a avalanche de informação de Matrix – e consagrou Angelina Jolie, em um de seus primeiros papéis, como musa geek