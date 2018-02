'Maré negra' de petróleo chega perto de New Orleans

Segundo os cientistas, o petróleo chegou até o Lago Pontchartrain empurrado por fortes ventos. O dano ecológico na região é considerado "relativamente limitado" pelos especialistas, mas a chegada da mancha de petróleo é vista como um mais um golpe na autoestima da população de New Orleans.

De acordo com a Casa Branca, a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, visitará a região do Golfo do México nas próximas semanas para supervisionar o trabalho de combate ao vazamento de óleo. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que Michelle deve ir "em breve", mas não especificou uma data exata.

O presidente Barack Obama viajou quatro vezes aos Estados costeiros afetados pelo vazamento. O acidente ocorreu em abril e até agora o vazamento não foi solucionado.

Mãe de aluguel

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após serem abandonados pela mãe, quatro filhotes de tigre-de-Bengala (Panthera tigris tigris) encontraram abrigo e alimento ao lado de cadela que vive no zoológico de Taiyan, na província de Shanxi, norte da China.

CERRADO

Fogo está sob controle na Serra da Canastra

O incêndio que atingiu 4.329 hectares da Serra da Canastra, em Minas Gerais, está sob controle. Ontem à tarde, homens do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor do parque, sobrevoaram de helicóptero a região. No total, 42 brigadistas combateram o incêndio, que afetou principalmente os municípios de Delfinópolis, Sacramento e São Roque de Minas. A Serra da Canastra abriga a nascente do Rio São Francisco e tem uma área de 200 mil hectares, das quais apenas 71 mil estão regularizados. Entre hoje e amanhã, o ICMBio deve fazer uma vistoria no local, pois há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso.

"XIXI NO BANHO"

Filmes da campanha levam prêmios

Os filmes da campanha Xixi no Banho, da SOS Mata Atlântica e produzidos pela agência F/Nazca, ganharam três prêmios no Festival de Publicidade de Cannes. Um deles, o Leão de Prata na categoria Integrated Lions, é conquista inédita para o Brasil. A ideia é incentivar o xixi no banho para economizar água na descarga.