Maré terá 6 UPPs até o fim do ano, diz governador do Rio O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou que o complexo da Maré, na zona norte do Rio, que está ocupado desde 5 de abril por 2.700 homens do Exército, vai receber até o fim deste ano pelo menos seis Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). De acordo com o governador, a meta inicial era instalar 40 UPPs até o fim desta gestão, mas ele pretende que cheguem a 45. Pezão inaugurou nesta sexta-feira, 23, a 38ª UPP, na favela da Vila Kennedy, na zona oeste. Essa foi a primeira unidade que ele inaugura desde que assumiu o cargo, em 4 de abril, substituindo Sérgio Cabral.