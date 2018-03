Marfrig cria programa de confinamento O Marfrig lançou em junho o Programa Marfrig Confinamento, cujo objetivo é aumentar a qualidade da carne dos animais que vão para o abate no grupo. Para participar do programa, o produtor fica responsável por enviar os animais magros para um dos confinamentos do frigorífico. A engorda é responsabilidade do Marfrig. E o criador escolhe como quer receber o pagamento, se pelo preço da arroba estipulado pelo índice Esalq ou via contrato a termo, firmado até 30 dias antes do abate.