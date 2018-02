Marginais Tietê e Pinheiros serão monitoradas por câmera Quarenta e uma câmeras de monitoramento estão em funcionamento nas marginais - 27 na do Tietê e 14 na do Pinheiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a previsão é de que até o fim de setembro a instalação de um total de 82 câmeras nas duas vias seja concluída. Inicialmente, os equipamentos haviam sido prometidos para junho do ano passado.