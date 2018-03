Marginal do Tietê é totalmente liberada após acidente

A pista local ficou totalmente interditada, assim como as pistas nos dois sentidos da ponte da Freguesia do Ó, que também já foram liberadas ao tráfego. No meio da manhã, a Marginal do Tietê ainda registrava sete quilômetros de lentidão nas duas pistas sentido Lapa.

Já na Marginal do Pinheiros, uma colisão entre dois caminhões e duas motos, que deixou dois feridos, próximo à Ponte do Jaguaré, sentido Interlagos, provocava, no meio da manhã, engarrafamento em quase toda a extensão da Marginal do Tietê, sentido Castello, por volta das 10h30. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a transposição da pista expressa para a local da Marginal do Pinheiros e os veículos continuavam ocupando uma faixa aguardando policiamento.