Marginal Pinheiros é liberada após acidente

No período da manhã, a Marginal Pinheiros chegou a ter mais de 7 quilômetros de filas devido ao caminhão que tombou no local, com bloqueio total da via.

Por volta das 13 horas faltava apenas a retirada do container, que ocupava a pista expressa da esquerda.

O acidente com o caminhão na Marginal não deixou vítimas. De acordo com a CET, a carga também não foi espalhada na pista. Nas demais regiões de São Paulo, o trânsito segue tranquilo.