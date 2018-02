Maria Alice Setúbal: há problema de gestão na educação Os desafios da educação no Brasil hoje não são apenas uma questão de financiamento, mas de como articular recursos e gestão, avalia a presidente dos conselhos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e da Fundação Tide Setubal, Maria Alice Setúbal. Ela participa do Fórum Estadão Brasil Competitivo sobre Educação, realizado pela Agência Estado em parceria com o Estadão e com patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).