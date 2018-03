Maria-fumaça volta a levar turista em Paraguaçu Paulista

Os passeios foram retomados no final de fevereiro, depois de manutenção e troca de dormentes na linha, além de revisão nos vagões e na locomotiva. O trem turístico faz um trajeto de 24 quilômetros, ida e volta, partindo do centro da estância turística até o distrito histórico de Sapezal.

Na localidade, os passageiros são convidados a fazer um tour pelas atrações do local, como a singular igrejinha e o Memorial das Galvão. O museu reúne interessante acervo das cantoras sertanejas Meire e Marilene, dupla antes conhecida como Irmãs Galvão. Elas foram criadas e iniciaram a carreira de sucesso em Paraguaçu Paulista.

A locomotiva tem o prefixo 23, número de série das 1.244 unidades fabricadas pela empresa britânica The Avonside Engine Co. Limited, de Bristol. A máquina participou da construção da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) entre Assis e Presidente Epitácio, no início do século 20. Desativada, trabalhou no transporte do café e algodão da Fazenda Santa Lina, que a preservou.

Em 1998, dona Lina Giorge Leuzzi fez a doação ao município e a Maria-fumaça ficou exposta, mas sem uso. Em 2005, a locomotiva foi restaurada e passou a tracionar os dois carros de passageiros do trem turístico. O nome Moita Bonita é referência à denominação de Paraguaçu na época da fundação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As viagens do trem turístico ocorrem aos sábados e domingo, às 9 horas, partindo da antiga estação ferroviária da Sorocabana. Adultos pagam tarifa de R$ 20 e crianças acima de quatro anos, R$ 15. Como o número é limitado a 96 passageiros, é aconselhável fazer reserva no departamento municipal de turismo (18) 3361.6165 ou pelo e-mail reservamariafumaca@yahoo.com.