Anna Angotti & Demian Takahashi: O risotão brasileiro foi - ao menos em parte - desconstruído. Ao lado do arroz muito cremoso com paio, queijo coalho e temperos, estavam lindamente dispostas peças de galinha-d'angola (com pele meio queimada) e algumas bananinhas fritas. Tudo com sabor muito longo do ótimo caldo. Mas tinha algo ali que incomodava, como se estivesse fora do lugar. Decidimos, então, fazer as vezes de chef e desconstruir a desconstrução: amassamos as bananas, desfiamos a coxa da galinha e misturamos tudo ao arroz, num verdadeiro mexidão. Agora sim, o prato tinha ficado muito mais gostoso! Blog Alho, Passas e Maçãs: O arroz do Arroz Maria Isabel é uma delícia. É servido à parte e fartamente. Forte no paio e discreto no coentro: melhor impossível. Gordura na medida exata para dar satisfação sem enjoar. A abóbora, a mandioca, o salsão e a galinha d'angola desfiada combinam sabores, texturas, estilos. Sinceramente? Comeria umas três ou quatro panelinhas. Uma pena que os dois bons pedaços de galinha d'angola, marinados no vinho, que o acompanhavam estivessem um pouco secos. Maior umidade deixaria a carne mais suculenta, arredondaria o diálogo com o arroz e... levaria meu voto. Braulio Pasmanik: Minha sensibilidade do paladar para sal e temperos em geral é muito diferente da do Alex quando se trata de tempero de aves. Faltou sabor na galinha d'angola que acompanhava o gostoso arroz que preparado com mandioca e queijo de coalho, ficou com uma textura untuosa muito interessante. Jacques Trefois: Um excelente arroz com pedaços de galinha d'angola macios e molhadinhos, bolinhos de manteiga de garrafa, abóbora (que ajuda bem no sabor) e mandioca em pedacinhos que dão um certo gosto. Esse arroz acompanha uma galinha d'angola que, no dia em que fui comê-la, não estava em boa forma. Lamentavelmente estava muito seca e fibrosa, não digna do grande chef Alex Atala. Janaina Fidalgo: Nem precisava da coxa e da sobrecoxa da galinha-d'angola coroando a panelinha. Bastariam aquele arroz cremoso e cheio de sabor que, garfada ou outra, traziam junto pedacinhos mais firmes de abóbora e mandioca. Luiz Américo Camargo: Um arroz de frango, uma galinhada, um risotão dos grotões? Chame do que quiser. O fato é que temos aqui um delicioso exemplo de um prato brasileiro revisitado com rigor sem perder seu potencial de sabor. Os grãos firmes, seu caldo, a mandioca, o paio, tudo funciona bem e em harmonia com a tenra galinha d'angola - coxa e sobrecoxa, escoltadas por banana-da-terra. A tal dona Maria Isabel ficaria bem satisfeita. Luiz Horta: O arroz foi uma das coisas mais saborosas do prêmio, a ave estava um pouco ressecada. Um prato bem curioso, muito bom. Neide Rigo: A galinha era suculenta, o sabor perfumado e algo alcoólico era muito bom. A banana estava ali bem casada. Mas lamentavelmente o arroz estava encruado e muito gorduroso. Por isto o prato ficou enjoativo e pesado. Dividi a mesma opinião com dois acompanhantes. Patrícia Ferraz: Muito saboroso, com queijo coalho, bacon, linguiça, cubinhos de abóbora, o arroz era uma festa brasileira, com a coxa e a sobrecoxa da galinha d'angola. Estava delicioso. Roberto Smeraldi: Respeito das raízes da tradição, personalidade na leitura do chef e qualidade dos ingredientes: o resultado é festa à mesa. Prato a ser degustado lentamente, com a galinha d'Angola que se dissolve na boca antes dos grãos do arroz. O toque de gordura de porco no arroz valoriza todo o conjunto. Silvio Giannini: A famosa galinha d'angola é figurinha carimbada, frequente, na culinária praticada nos quatro cantos do nosso país. Misturá-la, portanto, em arroz farto é quase óbvio, principalmente se levarmos em conta a influência histórica que os portugueses exerceram sobre tudo e todos. Por isso não estranhem a presença, por exemplo, de generosas fatias de paio neste prato aparentemente simples mas generoso em nuances. Boa apresentação, sabor marcante mas, no final, me pareceu excessivamente untuoso. Merece constar nesta categoria pelo resgate que faz de um prato típico do Piauí, um lugar tão distante no meu imaginário que sugere ser outro país.