Marido da prefeita de Jandira dá tiros dentro de casa

A segurança do condomínio, que tem entrada restrita, acionou a Guarda Municipal, que deteve o ex-PM. Ele foi levado para a delegacia de Santana do Parnaíba, onde o caso será registrado. A perícia está na casa da prefeita.

Anabel assumiu a prefeitura em dezembro de 2010, no lugar de Braz Paschoalin (PSDB), prefeito assassinado a tiros. No dia 13 de setembro deste ano a Câmara Municipal da cidade cassou o mandato de Sabatine por 90 dias, mas ela conseguiu liminar - em mandado de segurança - para se manter no cargo. A tucana teria usado R$ 3,2 milhões da verba do ensino e mais R$ 400 mil da vigilância sanitária para cobrir despesas da folha de pessoal.