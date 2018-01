Marido termina casamento com mensagem no Facebook

O consultor de informática britânico Neil Brady, 39, pôs fim a um casamento de seis anos de uma maneira pouco convencional: por meio de mensagem postada no site de redes sociais Facebook. A consultora de eventos Emma Brady, 35, só ficou sabendo da decisão do ex-marido quando amigos telefonaram a ela, oferecendo ajuda. Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Emma disse que não tinha a menor ideia de que Neil queria o divórcio. "Soube disso quando recebi uma ligação no trabalho de minha melhor amiga, que mora na Dinamarca", contou Emma. "Ela me perguntou se eu estava bem depois do que Neil colocou no Facebook: Neil Brady terminou seu casamento com Emma Brady." Os dois moravam na cidade de Accrington, Lancashire, no norte da Inglaterra. Segundo o Daily Mail, Emma ficou chocada com a situação e muitas pessoas que ela não tinha contato há anos ligaram para saber o que estava acontecendo. A consultora de eventos contou que criou uma conta no Facebook por causa da insistência das colegas do trabalho. "O que mais me aborreceu não foi o fato do Neil ter deixado a mensagem lá, mas sim o comentário de uma canadense que disse que ele estaria melhor fora do casamento", lamentou Emma. "Fiquei machucada por ele ter falado sobre isso com outras pessoas." Depois da descoberta, Emma perguntou a Neil se tudo estava bem, mas sem revelar que já sabia da mensagem no Facebook. "Ele se comportou como se tudo estivesse bem e continuamos como se nada tivesse acontecido", contou Emma. O caso só veio à tona quando Neil foi acusado por agredir Emma às vésperas do Natal. De acordo com Daily Mail, Neil disse à corte que sua ex-esposa foi vista com outro homem e que já havia conversado com ela sobre o divórcio. Durante uma discussão, Neil agarrou Emma e a jogou fora de casa, ferindo o pulso dela. Ele foi condenado a pagar multa de 580 libras e indenização de 100 libras. Atualmente, Neil mora na casa da mãe.