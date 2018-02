Marília-SP vai apreender pipas com cerol e aplicar multa

Se o menino for reincidente, ele corre o risco de ser internado na Fundação Casa. A internação é tida como certa se os pais sabiam que o filho usa cerol, segundo a determinação do Ministério Público Estadual, que terça-feira passada fez parceria com a PM para apreender as pipas irregulares. "A Polícia Militar fará a apreensão das pipas e o boletim de ocorrência. Todo o material apreendido será encaminhado para a Promotoria da Infância e Juventude, junto com o BO", diz Arnaldo Rogério dos Santos, sargento da PM.

Os pais ou os responsáveis serão convocados pelo Ministério Público. "Eles serão orientados e tomarão conhecimento das medidas cabíveis, incluindo a multa", avisa o sargento. Todo dia, a PM recebe reclamações sobre menores que soltam pipas com cerol, principalmente na periferia de Marília. "São várias solicitações pedindo providências, informando que garotos usam cerol", conta Santos, lembrando que mesmo as pipas sem cerol serão apreendidas desde que sejam empinadas perto de rodovias, ruas movimentadas e da rede elétrica. "As pipas sem cerol também podem ser perigosas", observa.