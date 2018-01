Marina considera 'ótima' a escolha de Albuquerque para vice, diz Pedro Simon

Simon, que esteve reunido com a candidata nesta manhã, disse que Marina se mostrou "animada, confiante e firme".

"A escolha do Beto ela achou ótima", disse o senador após encontro, acrescentando que o nome do deputado "foi muito bem dialogado dentro do PSB".

Para Simon, Albuquerque é um nome que "simboliza" o PSB e é próximo tanto de Marina quanto de Campos, morto em trágica queda de avião na semana passada.

O peemedebista, que não deve se candidatar a um novo mandato no Senado por motivos de saúde, disse que Marina terá o apoio do PMDB em seu Estado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)